21 Дек. 17:23 2018-12-21T17:23:25+03:00

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24 декабря с 11:00 и до 16:00 между Туапсинским и Апшеронским районами перекроют движение транспорта.

- На этом участке будут ремонтировать железнодорожный переезд, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Для обеспечения безопасного передвижения поездов заменят рельсы, а также починят полотно.

- Рабочие уложатся в срок, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в администрации Туапсинской дистанции пути.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре на участке улицы Мачуги частично ограничат движение транспорта. Проехать нельзя будет только по одной из полос, которая ведет в центр города. В период с 21 по 23 декабря на участке проведут ремонтные работы - реконструируют две напорные сети канализации.