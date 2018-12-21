2018-12-21T17:23:25+03:00
Общество

Между Туапсинским и Апшеронским районами перекроют движение транспорта

На участке будут ремонтировать железнодорожный переезд
Татьяна СМИРНОВА
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Между Туапсинским и Апшеронским районами перекроют движение транспортаМежду Туапсинским и Апшеронским районами перекроют движение транспорта
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24 декабря с 11:00 и до 16:00 между Туапсинским и Апшеронским районами перекроют движение транспорта.

- На этом участке будут ремонтировать железнодорожный переезд, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Для обеспечения безопасного передвижения поездов заменят рельсы, а также починят полотно.

- Рабочие уложатся в срок, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в администрации Туапсинской дистанции пути.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре на участке улицы Мачуги частично ограничат движение транспорта. Проехать нельзя будет только по одной из полос, которая ведет в центр города. В период с 21 по 23 декабря на участке проведут ремонтные работы - реконструируют две напорные сети канализации.

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