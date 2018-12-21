Семья из Краснодарского края выиграла в лотерею полмиллиона рублей

21 Дек. 17:28 2018-12-21T17:28:21+03:00

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Удача улыбнулась семье Александре Голубевой из Анапы. Ее брат Владимир регулярно играет в лотереи и один из тиражей «Русского лото» принес выигрыш - дачный участок стоимостью 500 000 рублей.

- Мы с братом живем в одном доме. Я хлопотала по дому, когда он вошел в комнату и сказал: «Я выиграл в лотерею». Володя был очень спокоен, я даже представить не могла, что ему досталась такая большая сумма. Потом, конечно, стали радоваться и думать, как распорядиться выигрышем, - говорит Александра.

Ее брат хочет на выигрыш купить мотор для лодки, новый компьютер и телефон. А Александра поверила в удачу и купила несколько билетов на предстоящие тиражи.