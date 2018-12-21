Футболиста Газинского признали лучшим спортсменом края в 2018 году

21 Дек. 18:05 2018-12-21T18:13:15+03:00

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По итогам интернет-голосования игрока ФК «Краснодар» Юрия Газинского признали лучшим спортсменом Кубани в 2018 году.

21 декабря в Краснодаре сотрудники Федерации спортивных журналистов региона и Олимпийского совета края вручили полузащитнику награду «Спортсмен Кубани».

- Также Газинский стал футболистом года по результатам опроса, проводимого «Независимой спортивной газетой». Второе место по итогам голосования досталось полузащитнику Виктору Классону. Последним в тройке лучших стал нападающий Ари, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».

За то время, что Юрий Газинский выступает за клуб столицы Кубани, он стал основным игроком сборной России. Также Юрий Газинский участвовал в чемпионате мира-2018 и забил первый гол, вписав свое имя в историю.