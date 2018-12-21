2018-12-21T18:39:19+03:00
Общество

В Краснодаре изменится маршрут 21-го автобуса

Сейчас он курсирует от ул. им. Чехова до пос. Краснодарский
Максим ОСОКИН
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В Краснодаре изменится маршрут 21-го автобуса. Фото: пресс-служба администрации КраснодараВ Краснодаре изменится маршрут 21-го автобуса. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре с 27 декабря, изменится схема движения автобусного маршрута № 21 «ул. им. Чехова — пос. Краснодарский».

- Теперь автобус будет следовать от ул. Ставропольской до ул. Таманской, далее по ул. КИМ, ул. им. Шевченко, пер. Константиновскому без заезда на ул. им. Чехова. Изменение маршрута произошли из-за ликвидации автобусной остановки на ул.Чехова, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

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