2018-12-21T18:52:10+03:00
Происшествия

В Новороссийске с крыши сняли пятилетнего мальчика

Полиция выясняет причины случившегося
Татьяна СМИРНОВА
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В Новороссийске с крыши сняли пятилетнего мальчикаВ Новороссийске с крыши сняли пятилетнего мальчика
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В Новороссийске с крыши сняли пятилетнего мальчика .

- В дежурную часть полиции обратились местные жители. Они сообщили о том, что по крыше пристройки многоэтажного дома ходит ребёнок. На указанное место прибыли полицейские и сотрудники МЧС, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказывают правоохранители, малыш вылез в окно, а затем попал на крышу. Все это время его мать находилась в соседней комнате.

Сотрудники МЧС сняли мальчика. Его доставили в больницу для обследования.

В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что анапские полицейские нашли пропавшую 12-летнюю девочку. Как рассказывают правоохранители, школьница несколько дней находилась в гостях у своей знакомой.

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