В Новороссийске с крыши сняли пятилетнего мальчика
В Новороссийске с крыши сняли пятилетнего мальчика .
- В дежурную часть полиции обратились местные жители. Они сообщили о том, что по крыше пристройки многоэтажного дома ходит ребёнок. На указанное место прибыли полицейские и сотрудники МЧС, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как рассказывают правоохранители, малыш вылез в окно, а затем попал на крышу. Все это время его мать находилась в соседней комнате.
Сотрудники МЧС сняли мальчика. Его доставили в больницу для обследования.
В настоящее время правоохранители выясняют причины произошедшего.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что анапские полицейские нашли пропавшую 12-летнюю девочку. Как рассказывают правоохранители, школьница несколько дней находилась в гостях у своей знакомой.