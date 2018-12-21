На Кубани открыли новый спортивный зал

21 Дек. 19:47 2018-12-21T19:47:28+03:00

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На Кубани на строительство 12 спортзалов в школах и гимназиях в этом году из краевого бюджета выделили около 120 млн рублей. В частности, 10, 5 млн потратили на возведение спортобъекта в гимназии Ленинградского района.

- В крае остается ряд муниципалитетов, где при школах нет спортзалов, но из-за малой численности детей возводить там даже малобюджетные спорткомлексы нецелесообразно. Для таких населенных пунктов необходимо разработать универсальные проекты, - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что гимназия, которую основали в 1993 году на базе Ленинградского педагогического колледжа, являлась единственной в районе, не имеющей спортзала. Между тем, здесь обучаются почти 400 детей, которым данный объект был очень необходим. Общая площадь одноэтажного спортивного зала – 364 кв. м. В современном спортивном комплексе размещены раздевалки, душевые и административно-бытовые помещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.