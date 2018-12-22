В Сочи в предновогодние дни работают семь елочных базаров

22 Дек. 08:42 2018-12-22T09:06:55+03:00

Три находятся в Адлерском районе, еще четыре в Лазаревском

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В Сочи перед новогодними праздниками заработали семь елочных базаров. Три рождественские ярмарки находятся в Адлерском районе, еще четыре в Лазаревском.

Два елочных базара на улице Демократической, 42 у Центрального рынка Адлера работают уже две недели. 20 декабря открылись еще две точки, где можно приобрести лесных красавиц – на Демократической,47 ТЦ «Новый век» и в микрорайоне Голубые Дали.

- Лазаревском районе рождественские ярмарки расположились на улице Циолковского у ТЦ «Бирюза», возле торгового центра «Павловский» на Павлова, и еще одна рядом с магазинами «Магнит» на улицах Калараш, 111 и Победы, 1, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На елочных базарах местные жители могут приобрести не только лесных красавиц, но и елочные игрушки, гирлянды, огни и прочие атрибуты праздника.

Все рождественские ярмарки будут работать до 31 декабря 21:00.

Напомним, в Сочи 31 декабря около 10:00 состоится праздничный забег. Более 150 любителей спорта смогут посоревноваться в выносливости на Имеретинской набережной.