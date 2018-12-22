2018-12-22T09:14:18+03:00
Происшествия

В Анапе иномарка насмерть сбила 54-летнюю женщину

Она перебегала дорогу в неположенном месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю
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В Анапе 20 декабря около 07:00 районе 54-километра автодороги «НовороссийскКерчь» произошла авария.

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки KIA находился 25-летний водитель, который сбил пешехода. 54-летняя женщина перебегала проезжую часть в неустановленном месте. При этом в нескольких десятках метров от места дорожно-транспортного происшествия есть наземный переход. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

- От полученных травм женщина погибла на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, в Сочи под колесами легковушки пострадали двое подростков. Авария произошла 20 декабря около 21:20 на улице Демократической в районе дома № 52.

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