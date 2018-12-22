2018-12-22T09:52:47+03:00
Общество

На Кубани 16 центров амбулаторной онкологической помощи откроют в 2019 году

Об этом стало известно на итоговом совещании с замглавами по социальным вопросам
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае в 2019 году откроют 16 центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом стало известно на итоговом видеоселекторном совещании с замглавами по социальным вопросам, на котором подводили итоги работы отрасли здравоохранения. Его провела вице-губернатор Анна Минькова.

Кубань за 2018 года сохранила за собой лидерство среди регионов России по количеству сохраненных жизней – 1100 человек были спасены.

- Лучшие показатели - у Новороссийска, Армавира, Краснодара, Сочи и Динского района, - подчеркнула Анна Минькова.

- На совещании обсудили планы по развитию системы здравоохранения Краснодарского края в 2019 году. В числе приоритетов была обозначена борьба с онкозаболеваемостью, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации края.

На Кубани зарегистрирована положительная динамика по снижению смертности от рака. Этот показатель снизился на 1 процент по сравнению с прошлым годом. В 2019 году за счет финансирования ОМС планируется открыть 16 центров амбулаторной онкологической помощи. В муниципальных образованиях будут находится 12, еще 4 – в поликлиниках краевого Краснодара.

– За счет федеральных средств планируется дооснастить реанимационным, хирургическим и другим медицинским оборудованием краевые медучреждения, оказывающие онкологическую помощь, – пояснил Евгений Филиппов.

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