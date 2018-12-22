2018-12-22T10:34:56+03:00
Происшествия

На Кубани мужчину осудят за хранение синтетического наркотика

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчину осудят за хранение синтетического наркотикаНа Кубани мужчину осудят за хранение синтетического наркотикаФото: Архив "КП"
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Полицейские Выселковского района задержали за незаконное хранение наркотиков 31-летнего мужчину.

Правоохранители получили информацию о том, что у приезжего гражданина имеется при себе запрещенное вещество. При проверке сведения подтвердились.

Сотрудники полиции проводили обыск машины 31-летнего мужчина. На заднем сидении автомобиля обнаружили пакетик с веществом белого цвета. У задержанного также в кармане брюк нашли сверток с похожим наполнением.

Все отдали на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотиком – N-метилэфидроном, общей массой более грамма. В отделе полиции мужчина рассказал, что хранил наркотик для личного употребления.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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