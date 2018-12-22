Итоги фестиваля «Краснодар – наш общий дом» подведены в Краснодаре

22 Дек. 11:56 2018-12-22T11:56:22+03:00

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В краевой столице подвели итоги фестиваля «Краснодар – наш общий дом». На церемонии награждения, которая прошла во Дворце искусств «Премьера», присутствовали более 600 участников общественных объединений Краснодара.

С наступающим Новым годом и Рождеством финалистов конкурса поздравили председатель городской Думы Вера Галушко и заместитель главы города Сергей Лузинов, рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Финал фестиваля растянулся на два дня. Выставки, представление Книги памяти, информационных материалов, мастер-классы прошли в первый день. Другой уже был полностью повещен выступлениям творческих коллективов общественных организаций и награждению победителей в 9 номинациях конкурса.

На мероприятии свои награды получили представителей общественных организаций, которые проявили больше всего активности в жизни города.

Напомним, фестиваль «Краснодар — наш общий дом» проводят с 2013 года. Участие в нем принимают организации, которые работают с пенсионерами, инвалидами, казачеством, многодетными семьями.