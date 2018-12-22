2018-12-22T15:54:30+03:00
Происшествия

В Новороссийске полицейские вернули родителям пропавшего 14-летнего подростка

Мальчик нашелся сегодня, 22 декабря
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

В Новороссийске нашли пропавшего 14-летнего Андрея Вершинина.

- Мальчика обнаружили в городе-герое, он жив и невредим, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, 17 декабря в правоохранительные органы обратилась мать Андрея. Ребенок проживал с ней в многоэтажке по улице Видова. Утром 17 декабря женщина хотела отвезти мальчика в школу. Подросток вышел из дома раньше, но сказал, что подождет мать возле подъезда. Когда женщины вышла, сына уже нигде не было. Женщина рассказала, что раньше Андрей уже уходил из дома.

К поискам ребенка были подключены полицейские, сотрудники МЧС и казаки. К счастью, сейчас ребенка вернули родителям.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В детсадах Кубани в 2018 году было создано пять тысяч мест
ХК «Сочи» проведет со столичным «Спартаком» игру на выезде
В Геленджике прошел новогодний забег Дедов Морозов
Парк имени сотника Андрея Гречишкина открылся после реконструкции в Тбилисском районе
В Новороссийске мужчина пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию
В Сочи ожидается усиление ветра и сильный дождь с грозой
Участникам Pussy Riot из Краснодара Швеция отказала в убежище
В Сочи на месте заброшенной территории обустроили зеленую зону
Итоги фестиваля «Краснодар – наш общий дом» подведены в Краснодаре
Незаконную пристройку к станции техобслуживания сносят в Краснодаре
На Кубани мужчину осудят за хранение синтетического наркотика
На Кубани 16 центров амбулаторной онкологической помощи откроют в 2019 году