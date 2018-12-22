В Новороссийске полицейские вернули родителям пропавшего 14-летнего подростка
В Новороссийске нашли пропавшего 14-летнего Андрея Вершинина.
- Мальчика обнаружили в городе-герое, он жив и невредим, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, 17 декабря в правоохранительные органы обратилась мать Андрея. Ребенок проживал с ней в многоэтажке по улице Видова. Утром 17 декабря женщина хотела отвезти мальчика в школу. Подросток вышел из дома раньше, но сказал, что подождет мать возле подъезда. Когда женщины вышла, сына уже нигде не было. Женщина рассказала, что раньше Андрей уже уходил из дома.
К поискам ребенка были подключены полицейские, сотрудники МЧС и казаки. К счастью, сейчас ребенка вернули родителям.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.