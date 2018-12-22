В Сочи на месте заброшенной территории обустроили зеленую зону

22 Дек. 13:08 2018-12-22T13:08:40+03:00

Новый уголок для прогулок появился в центре микрорайона Блиново

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В городе-курорте Сочи заброшенную территорию в центре микрорайона Блиново строители превратили зеленую зону. Высадили около 300 деревьев и 700 кустарников.

- Место для прогулок в Блиново построили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, что всего в 2018 году в Сочи появились четыре новых сквера. Они окрылись в микрорайонах КСМ (Комбината строительных материалов), Блиново, Мацеста и селе Галицино.

В следующем году на курорте планируется построить еще четыре зеленых зоны.

Напомним, в Сочи перед новогодними праздниками заработали семь елочных базаров. Три рождественские ярмарки находятся в Адлерском районе, еще четыре в Лазаревском.