В Сочи на месте заброшенной территории обустроили зеленую зону
В городе-курорте Сочи заброшенную территорию в центре микрорайона Блиново строители превратили зеленую зону. Высадили около 300 деревьев и 700 кустарников.
- Место для прогулок в Блиново построили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Напомним, что всего в 2018 году в Сочи появились четыре новых сквера. Они окрылись в микрорайонах КСМ (Комбината строительных материалов), Блиново, Мацеста и селе Галицино.
В следующем году на курорте планируется построить еще четыре зеленых зоны.
Напомним, в Сочи перед новогодними праздниками заработали семь елочных базаров. Три рождественские ярмарки находятся в Адлерском районе, еще четыре в Лазаревском.