2018-12-22T13:08:40+03:00
Общество

В Сочи на месте заброшенной территории обустроили зеленую зону

Новый уголок для прогулок появился в центре микрорайона Блиново
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В городе-курорте Сочи заброшенную территорию в центре микрорайона Блиново строители превратили зеленую зону. Высадили около 300 деревьев и 700 кустарников.

- Место для прогулок в Блиново построили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, что всего в 2018 году в Сочи появились четыре новых сквера. Они окрылись в микрорайонах КСМ (Комбината строительных материалов), Блиново, Мацеста и селе Галицино.

В следующем году на курорте планируется построить еще четыре зеленых зоны.

Напомним, в Сочи перед новогодними праздниками заработали семь елочных базаров. Три рождественские ярмарки находятся в Адлерском районе, еще четыре в Лазаревском.

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