Участникам Pussy Riot из Краснодара Швеция отказала в убежище

22 Дек. 13:35 2018-12-22T16:18:52+03:00

Акционисты Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский пытались получить его с 2017 года

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- Миграционная служба Швеции отказала в убежище двум членам российской группы Pussy Riot. Краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский пытались получить его с 2017 года, - рассказал шведский телеканал SVT.

Согласно законодательству Швеции, у россиян есть три недели, чтобы обжаловать решение в миграционном суде. Прошение супругов находилось в стадии рассмотрения с 2017 года.

В Швецию пара уехала после того, как Алексей провел в декабре 2016 года в Краснодаре акцию - в День работников служб госбезопасности он прикрепил скотчем крест на постамент памятника Дзержинскому. За это получил 15 суток административного ареста. Кроме того, он был участником инцидента, который произошел в Сочи в феврале 2014 года. Он с членами группы Pussy Riot участвовал в акции.

Лусинэ Джанян в 2013 году уволили из Краснодарского университета культуры и искусств. Художница создавала работы в поддержку Pussy Riot. Ее произведения демонстрировались в музее современного искусства Марата Гельмана.

Сами краснодарские акционисты заявили, что разочарованы в решении миграционной службы.