2018-12-22T14:21:04+03:00
Общество

В Сочи ожидается усиление ветра и сильный дождь с грозой

В предгорной и горной зонах увеличится вероятность схода селевых потоков
Александра ПОДУШКО
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В Сочи ожидается усиления ветра и сильный дождь с грозойВ Сочи ожидается усиления ветра и сильный дождь с грозойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Специалисты единой дежурно-диспетчерской службы предупреждают жителей и гостей города-курорта Сочи об ухудшении погодных условий.

С 18:00 22 декабря до 18:00 23 декабря ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Утром и днем 23 декабря синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой.

В отдельных районах Сочи 23 декабря, а также ночью и утром 24 на отдельных реках курорта ожидается подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

С 22 декабря по 25 декабря в предгорной и горной зонах увеличится вероятность схода селевых потоков, выше 1,5 тысячи метров слабая лавиноопасность.

- Спасатели рекомендуют гостям и жителям курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов 112, 101 или 01, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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