В Новороссийске мужчина пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию

22 Дек. 15:09 2018-12-22T15:09:16+03:00

Он спрятался в вагоне поезда

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В Новороссийском порту ведомственная охрана Минтранса России задержала нарушителя, который пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию.

- Вчера, 21 декабря в 11:30 стрелок дежурной смены, при досмотре вагонов подвижного состава, прибывающих на территорию порта, обнаружил спрятавшегося в вагоне мужчину. Он хотел незаконно проникнуть на охраняемую территорию, - сообщили в пресс-службе филиала охраны Минтранса.

По установленному сигналу охраны остановили движение состава. Злоумышленника задержали. В отношении мужчины составили протокол выявленного нарушения. Его передали сотрудникам линейного отделения МВД на транспорте города Новороссийска.

Выяснилось, что гражданин пытался проникнуть на охраняемую территорию, чтобы совершить кражу.

21 декабря на постах филиала охраны Минтранса было задержано 14 человек. Они нарушили требования пропускного и внутриобъектового режимов.