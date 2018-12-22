Парк имени сотника Андрея Гречишкина открылся после реконструкции в Тбилисском районе

22 Дек. 16:00 2018-12-22T16:00:58+03:00

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В Тбилисском районе по улице Октябрьской после реконструкции открылся парк имени сотника Андрея Гречишкина. Площадь его составляет 1 гектар.

В благоустроенной зеленой зоне появилась арка в форме красного сердца, цветочный фонтан, возле которых молодожены могут устраивать свои свадебные фотосессии. Для детишек установили современную площадку.

В парке поменяли тротуарную плитку, сделали новые дорожки, установили лавочки и уличное освещение. В зоне отдыха высадили пихты, туи, клены, кустарники и цветы.

Благоустроили территорию, которая прилегает к часовне. Там захоронены казаки героической сотни Андрея Гречишкина.

- Этот парк находится в самом центре станицы и важен для жителей. Зеленую зону удалось облагородить благодаря участию муниципалитета в федеральной программе. Общая стоимость работ составила 14,8 млн рублей, в том числе 3 млн было выделено из краевого бюджета, - рассказал глава Тбилисского района Евгений Ильин.

- В марте по итогам рейтингового голосования местных жителей этот парк был выбран для реконструкции. Он назван в честь казака Андрея Гречишкина, который погиб в 1829 году, защищая свою станицу, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.