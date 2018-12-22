В Геленджике прошел новогодний забег Дедов Морозов

22 Дек. 17:14 2018-12-22T17:14:31+03:00

Участие в нем приняли 265 человек

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В Геленджике 22 декабря по набережной пробежали Деды Морозы. В мероприятии «Беги за мечтой» приняли участие 265 человек.

- В новогоднем забеге участвовали не только профессиональные спортсмены. Участники делились на 4 возрастные группы - от 10 до 14 лет, до 21 года, до 35 лет и старше 36 лет. Они должны были пробежать дистанцию в 2,5 км, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Принять участие в костюмированном забеге мог любой желающий. Для этого достаточно было зарегистрироваться на сайте и надеть на себя любой новогодний атрибут или костюм Деда Мороза.

Перед пробежкой для любителей спорта провели разминку. Участники пробежали вдоль набережной курорта от Центральной площади до скульптуры «Кот ученый» и обратно.

По итогам забега определили победителей и призеров в четырех возрастных категориях. Самых быстрых Дедов Морозов наградили медалями, грамотами и кубками.

Все участники забега получили памятные подарки- магнитики, а первые 50 финишировавших - билеты на объекты туристского показа города-курорта Геленджик.