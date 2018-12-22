2018-12-22T18:12:50+03:00
Спорт

ХК «Сочи» проведет со столичным «Спартаком» игру на выезде

Матч состоится на стадионе «Лужники»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ХК "Сочи"Фото: ХК "Сочи"
Изменить размер текста:

Команда Сергея Зубова 22 декабря проведет очередной матч на выезде. Он состоится на московском стадионе «Лужники».

Игра будет оформлена в ретро стиле. Команды «Сочи» и «Спартак» выйдут на лед в специальной форме. Поскольку матч посвящен 90-м годам XX века, то и форма "красно-белых" полностью повторяет дизайн 1990 года. «Леопарды» ответят своим комплектом с необычным логотипом на груди, на котором кроме надписи Сочи присутствуют изображения порта и моря, - рассказали в пресс-службе ХК "Сочи".

ХК «Сочи» уже провел с красно-белыми 10 матчей. Только семь из них сложились в пользу южан. В текущем сезоне клубы встречаются целых четыре раза.

Эта игра будет первой личной встречей двух команд в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате южане выиграли дважды: 3:1 дома и 3:2 в овертайме на выезде.

Следующую игры сочинцы проведут уже на домашнем льду. Соперником станет нижегородское "Торпедо".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В детсадах Кубани в 2018 году было создано пять тысяч мест
В Геленджике прошел новогодний забег Дедов Морозов
Парк имени сотника Андрея Гречишкина открылся после реконструкции в Тбилисском районе
В Новороссийске мужчина пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию
В Сочи ожидается усиление ветра и сильный дождь с грозой
Участникам Pussy Riot из Краснодара Швеция отказала в убежище
В Сочи на месте заброшенной территории обустроили зеленую зону
В Новороссийске полицейские вернули родителям пропавшего 14-летнего подростка
Итоги фестиваля «Краснодар – наш общий дом» подведены в Краснодаре
Незаконную пристройку к станции техобслуживания сносят в Краснодаре
На Кубани мужчину осудят за хранение синтетического наркотика
На Кубани 16 центров амбулаторной онкологической помощи откроют в 2019 году