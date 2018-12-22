ХК «Сочи» проведет со столичным «Спартаком» игру на выезде

22 Дек. 18:04 2018-12-22T18:12:50+03:00

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Команда Сергея Зубова 22 декабря проведет очередной матч на выезде. Он состоится на московском стадионе «Лужники».

Игра будет оформлена в ретро стиле. Команды «Сочи» и «Спартак» выйдут на лед в специальной форме. Поскольку матч посвящен 90-м годам XX века, то и форма "красно-белых" полностью повторяет дизайн 1990 года. «Леопарды» ответят своим комплектом с необычным логотипом на груди, на котором кроме надписи Сочи присутствуют изображения порта и моря, - рассказали в пресс-службе ХК "Сочи".

ХК «Сочи» уже провел с красно-белыми 10 матчей. Только семь из них сложились в пользу южан. В текущем сезоне клубы встречаются целых четыре раза.

Эта игра будет первой личной встречей двух команд в нынешнем сезоне. В прошлом чемпионате южане выиграли дважды: 3:1 дома и 3:2 в овертайме на выезде.

Следующую игры сочинцы проведут уже на домашнем льду. Соперником станет нижегородское "Торпедо".