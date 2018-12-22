22 Дек. 19:20 2018-12-22T19:20:21+03:00

В детсадах Кубани в 2018 году было создано пять тысяч мест Фото: Архив "КП"

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В Краснодарском крае в детских садах в 2018 году было создано пять тысяч мест. Такие итоги работы отрасли образования на Кубани подвели 21 декабря на совещании. Его провела Анна Минькова.

- Мы добились высоких показателей по созданию новых мест в школах и детских садах. В этом году мы вводим десять новых учебных заведений общего образования. В планах на следующий год строительство еще десяти школ, - сказала заместитель главы региона.

За счет средств всех уровней бюджета было создано 3 858 новых дошкольных мест. Благодаря реконструкции помещений и возведения пристроек до конца года будет организовано еще 1 520.

- На совещании отметили работу в области школьной инфраструктуры. В 2018 году было построено 12 новых спортзалов, капитально отремонтировано 36. За три года удалось приобрести 546 школьных автобусов, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации края.