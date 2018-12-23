2018-12-23T08:31:43+03:00
Общество

300 сказочных героев побывали на празднике «Новогодняя звезда» в Краснодаре

Праздничное шествие прошло по главной улице города
Варвара ДЫМ
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Новогоднее шествие сказочных героевНовогоднее шествие сказочных героевФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Снегурочки и Деды Морозы со всех уголков Кубани приехали в Краснодаре на праздничное шествие «Новогодняя звезда.

Рядом с ним верные помощники – снеговики и различные сказочные герои. Встретились все на площади имени А.С. Пушкина, и оттуда стройными колоннами двинулись к главной елке города – на Театральную площадь.

У Музыкального театра и филармонии герои сказок останавливались, чтобы дать мини-концерты.

– На Театральной площади новогоднее шествие встретил главный Дед Мороз Кубани. Вместе с героями сказок он зажег главную елку края, – сообщили в министерстве культуры Кубани.

А Снегурочки раздали краснодарцам новогодние шары с пожеланием от зимних волшебников.

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