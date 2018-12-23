В Краснодаре перед строительным гипермаркетом сгорела фура

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-23T10:57:13+03:00

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22 декабря вечером на улице Новороссийской возле строительного гипермаркета загорелась фура.

- Заявка поступила в 18:54, через восемь минут пожарные уже были на месте, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – В 19:10 огонь локализовали, а через семь минут полностью потушили.

В тушении большегруза участвовали шесть человек и две единицы техники.

- Загорелась кабина и прицеп, - пояснили в МЧС. – Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.