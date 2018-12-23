2018-12-23T11:14:43+03:00
Общество

В Славянском и Юбилейном микрорайонах Краснодара вырубили горячую воду и отопление

На сетях устраняют аварию
Варвара ДЫМ
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Объявление висит в подъезде одного из домов в ЮМРОбъявление висит в подъезде одного из домов в ЮМРФото: Ольга СУХОВА
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Сразу два микрорайона Краснодара в воскресенье, 23 декабря, остались без тепла. В Юбилейном и Славянском вырубили горячую воду и отопление в 8:00 утра.

- Объявление о том, что на сетях будут идти работы, повесили у нас в подъезде . В нем говорится, что будут устранять аварию на теплотрассе, - рассказала сайту «КП»-Кубань» жительница дома по улице 70-летия Октября. – В объявлении говорится, что тепло и воду вернут только на следующий день.

Оперативный дежурный администрации Краснодара сообщил сайту «КП»-Кубань», что ремонтируется водопровод.

- Идут работы по ремонту водопроводной трубы, до 18:00 обещают подключить все два района, - сообщил дежурный.

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