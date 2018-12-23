В Восточно-Кругликовском районе Краснодара построят 5 километров ливневой канализации

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-23T11:40:30+03:00

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В Краснодаре в Восточно-Кругликовском районе за 12-14 месяцев планируют построить канализационный коллектор. Его протяжённость - 5,7 км.

- Сооружение будет состоять из 5 участков, предусмотрено строительство 3 канализационных насосных станций и локальных очистных сооружений, - сообщил сайту «КП»-Кубань» директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Владимир Цой.

Распоряжение о строительстве ливневки уже подписал мэр Краснодара. На месте уже даже геологические, геодезические и экологические работы. Сейчас разрабатывается необходимая документация. ,А уже только после этого будет получено разрешение на строительство и начнутся работы. Когда именно это случится, пока не сообщается.

— Строительство коллектора нужно, чтобы улучшить ситуацию с водоотведением в густонаселённом Восточно-Кругликовском микрорайоне, - говорит Цой. – Ливневая канализация для отвода дождевых вод пройдёт вблизи нескольких жилых массивов, прилегающих к Восточно-Кругликовской.

Сам коллектор пройдет по улице Владислава Посадского, Тихорецкой и по 4-ому Тихорецкому проезду. И уже врежется новый канализационный коллектор в существующую сеть в КМР.