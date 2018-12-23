В Геленджике прошел велозаезд Дедов Морозов и Снегурочек
Ровно в 14:00 Деды Морозы и Снегурочки Геленджика сели на велосипеды и проехались по набережной курорта.
- Присоединиться к новогодним героям мог любой желающий, главное, быть в новогоднем костюме, на велосипеде или на роликах, - рассказали в администрации Геленджика.
В прошлом году в велопараде Дедов Морозов и Снегурочек участвовало 150 человек. В этот раз людей было не меньше.
А днем ранее в Краснодаре прошел парад сказчоных героев. Снегурочки и Деды Морозы со всех уголков Кубани приехали в столицу Кубани на праздничное шествие «Новогодняя звезда" - всего 300 участников.
Рядом с ним были и верные помощники – снеговики и различные сказочные герои. А потом главный Дед Мороз Кубани зажег звезду на елке, установленной на Театральной площади.