В Ейском районе с обрыва упал внедорожник с охотниками
Пассажиры погибли, водитель - в больнице [видео]
Внедорожник упал с обрыва. Фото: Ейск.Инфо
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Трое мужчин ехали охотиться в лиманы Ейска. Был сильный туман и в 12 километрах от поселка Шиловка УАЗ сорвался в обрыв.
- Водитель просто не увидел обрыв из-за тумана, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – 63-летний госпитализирован в больницу. Двое пассажиров - одному 63 года, второму - 58 лет, погибли на месте.
Полиция Ейского района проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.
А в Краснодаре на улице Новороссийской возле строительного гипермаркета загорелась фура. Огонь потушили 6 пожарных за 20 минут.
В Ейске УАЗик с охотниками сорвался с обрыва.