В Ейском районе с обрыва упал внедорожник с охотниками

СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-23T15:13:20+03:00

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Трое мужчин ехали охотиться в лиманы Ейска. Был сильный туман и в 12 километрах от поселка Шиловка УАЗ сорвался в обрыв.

- Водитель просто не увидел обрыв из-за тумана, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – 63-летний госпитализирован в больницу. Двое пассажиров - одному 63 года, второму - 58 лет, погибли на месте.

Полиция Ейского района проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

А в Краснодаре на улице Новороссийской возле строительного гипермаркета загорелась фура. Огонь потушили 6 пожарных за 20 минут.