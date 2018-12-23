2018-12-23T22:27:14+03:00
Общество

На Красной Поляне выступят Полина Гагарина и «Ленинград»

И многие другие артисты
Варвара ДЫМ
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Сергей Шнуров и группировка "Ленинград"Сергей Шнуров и группировка "Ленинград"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В новогодние каникулы в горах Сочи снова будут зажигать звезды! Здесь пройдет масштабный LiveFest. Выступит Полина Гагарина, группировка «Ленинград» и многие другие звезды.

- Фестиваль пройдет с 4 по 7 января, - говорят организаторы. - 4 числа сольное выступление Полины Гагариной, 5 янврая - "Ленинграда". А уже 6 января на одной сцене выступят Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группировка «Ленинград», Елка, Burito, Анна Плетнева, HI-FI, Эмма М, Елена Темникова, Artik&Asti, ВиаГра, Банд ’Эроси другие популярные исполнители.

7 января перед публикой предстанут представители рэпа, хип-хопа и других городских стилей: Maruv, Matrang, Леша Свик, Мари Краймбрери, HammAli&Navai, Елка, Burito +BlackCupro, Звонкий, DJ U-TH, Елена Темникова, Хлоя, Тима Белорусских, Cygo, IVANVALEEV и др.

Правда, билеты на этот фестиваль начинаются от 4000 и до 440 000 рублей.

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