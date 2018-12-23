2018-12-23T16:49:46+03:00
Происшествия

В Новороссийске 44-летний водитель на тротуаре сбил трех девушек

Авария случилась на улице Советов
Варвара ДЫМ
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ДТП случилось 22 декабря в шесть вечера на улице Советов. 44-летний водитель «Кia Rio» выехал на тротуар, по которому шли три девушки, и сбил их.

Все они сейчас находятся в больнице. У 36-летней девушки сильные травмы, переломы и двух 20-летних жительниц Новороссийска.

- Проверка по факту аварии продолжается, - сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

А в Ейске охотники упали на внедорожнике с обрыва. Трое мужчин ехали охотиться в лиманы, был сильный туман и в 12 километрах от поселка Шиловка УАЗ сорвался в обрыв.

В Краснодаре тоже случилось ЧП с автомобилем. На улице Новороссийской возле строительного гипермаркета загорелась фура. Огонь потушили 6 пожарных за 20 минут.

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