В Краснодаре собрали елку из машин
На ней даже была звезда[видео]
Фото: Типичный Краснодар
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Краснодарские автомобилисты уже который год подряд перед зимними праздниками выстраивают свои машины в виде елки. В этот раз в ночь на 23 декабря они приехали на парковку одного из торгово-развлекательных центров и сделали новогоднее дерево.
- Припарковали автомобили так, чтобы получилась елка, - рассказывает один из участников флешмоба. – А на макушке «елки» машины выстроили в виде звезды.
Когда фигура была готова, водители врубили фары – елка зажглась!
В Краснодаре сделали елку из машин.