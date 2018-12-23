2018-12-23T22:27:01+03:00
Общество

В Краснодаре собрали елку из машин

На ней даже была звезда[видео]
Варвара ДЫМ
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Фото: Типичный КраснодарФото: Типичный Краснодар
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Краснодарские автомобилисты уже который год подряд перед зимними праздниками выстраивают свои машины в виде елки. В этот раз в ночь на 23 декабря они приехали на парковку одного из торгово-развлекательных центров и сделали новогоднее дерево.

- Припарковали автомобили так, чтобы получилась елка, - рассказывает один из участников флешмоба. – А на макушке «елки» машины выстроили в виде звезды.

Когда фигура была готова, водители врубили фары – елка зажглась!

В Краснодаре сделали елку из машин.

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