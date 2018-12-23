В Краснодаре задержали подозреваемого в нападении на кофейню и продавца

СЕГОДНЯ 22:15 2018-12-23T22:20:29+03:00

20-летний Владимир М. - подозреваемый в налете на кофейню

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20-летнего Владимира М. задержала краснодарская полиция 23 декабря. Парень напал на одну из торговых точек по продаже кофе. 22 декабря около семи вечера он надел очки, накинул на голову капюшон и забежал в ларек. Там он перепрыгнул через прилавок и начал избивать 50-летнюю женщину-продавца пистолетом.

На допросе Владимир М. говорил, что совершил налет на кофейню из-за денег. Он взял 10 000 рублей и скрылся.

- Расследование дела продолжается, решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела, - сообщил сайту "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах Краснодара.

Видеозапись налета на ларек появилась в сети, по ней и нашли подозреваемого.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.