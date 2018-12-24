СЕГОДНЯ 07:25 2018-12-24T07:25:06+03:00

На Кубань местами обрушатся ливни и мокрый снег

Уровень воды в реках Черноморского побережья может достигнуть критических отметок

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Ночью и утром 24 декабря на южную часть Кубани обрушатся ливни и мокрый снег.

- Уровень воды в реках Черноморского побережья может достигнуть критических отметок. Также стоит быть осторожными в горной местности: ожидается сход селей, к счастью, они достигнут небольшого размера, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Из-за ухудшения погодных условий в готовности находятся автомобильная группировка управления в составе 100 человек, также около 24 единиц техники и 7 плавательных средств.

Спасатели напоминают жителям и гостям Кубани о том, как важно соблюдать правила дорожного движения в такую погоду.

Напомним, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, нужно обратиться по телефонам: 01 или 101.