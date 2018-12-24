2018-12-24T07:57:05+03:00
Происшествия

В Армавире задымился торговый павильон

Никто не пострадал
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Армавире задымился торговый павильонВ Армавире задымился торговый павильон
Изменить размер текста:

22 декабря в Армавире задымился торговый павильон.

- Около 5 часов вечера в дежурный отдел пожарной охраны обратилась женщина. Она сообщила о том, что из-под крыши одного из торговых павильонов, расположенных на улице Новороссийской, валит дым. На указанное место отправился отряд спасателей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе Госпожарнадзора Армавира.

Пожарные поднялись на крышу павильона и не обнаружили открытого огня. Они обесточили помещение и ликвидировали источник дымы с помощью воды.

Как сообщают в Госпожарнадзоре, в павильоне произошло короткое замыкание электропроводки.

Во время происшествия никто из людей не пострадал.

Стоит отметить, что несколько лет назад помещение уже загоралось. Тогда это случилось из-за неисправности электропроводки. Сотрудники Госпожарнадзора рекомендовали владельцам павильона устранить неполадки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубань местами обрушатся ливни и мокрый снег
В Краснодаре задержали подозреваемого в нападении на кофейню и продавца
В Апшеронском районе пройдет плэнер «Повесть леса. Зима»
В Краснодаре собрали елку из машин
В Новороссийске 44-летний водитель на тротуаре сбил трех девушек
На Красной Поляне выступят Полина Гагарина и «Ленинград»
В Ейском районе с обрыва упал внедорожник с охотниками
В Геленджике прошел велозаезд Дедов Морозов и Снегурочек
В Восточно-Кругликовском районе Краснодара построят 5 километров ливневой канализации
В Славянском и Юбилейном микрорайонах Краснодара вырубили горячую воду и отопление
В Краснодаре перед строительным гипермаркетом сгорела фура
Баскетбольный «Локомотив-Кубань» закрыл 2018 год победой
300 сказочных героев побывали на празднике «Новогодняя звезда» в Краснодаре
В детсадах Кубани в 2018 году было создано пять тысяч мест
ХК «Сочи» проведет со столичным «Спартаком» игру на выезде
В Геленджике прошел новогодний забег Дедов Морозов
Парк имени сотника Андрея Гречишкина открылся после реконструкции в Тбилисском районе
В Новороссийске мужчина пытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию
В Сочи ожидается усиление ветра и сильный дождь с грозой
Участникам Pussy Riot из Краснодара Швеция отказала в убежище
В Сочи на месте заброшенной территории обустроили зеленую зону
В Новороссийске полицейские вернули родителям пропавшего 14-летнего подростка
Итоги фестиваля «Краснодар – наш общий дом» подведены в Краснодаре
Незаконную пристройку к станции техобслуживания сносят в Краснодаре
На Кубани мужчину осудят за хранение синтетического наркотика
На Кубани 16 центров амбулаторной онкологической помощи откроют в 2019 году