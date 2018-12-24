В Армавире задымился торговый павильон
22 декабря в Армавире задымился торговый павильон.
- Около 5 часов вечера в дежурный отдел пожарной охраны обратилась женщина. Она сообщила о том, что из-под крыши одного из торговых павильонов, расположенных на улице Новороссийской, валит дым. На указанное место отправился отряд спасателей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в отделе Госпожарнадзора Армавира.
Пожарные поднялись на крышу павильона и не обнаружили открытого огня. Они обесточили помещение и ликвидировали источник дымы с помощью воды.
Как сообщают в Госпожарнадзоре, в павильоне произошло короткое замыкание электропроводки.
Во время происшествия никто из людей не пострадал.
Стоит отметить, что несколько лет назад помещение уже загоралось. Тогда это случилось из-за неисправности электропроводки. Сотрудники Госпожарнадзора рекомендовали владельцам павильона устранить неполадки.