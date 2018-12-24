2018-12-24T08:56:26+03:00
Общество

Из Новороссийского порта в Саудовскую Аравию отправили 40 тонн пшеницы

Это пробная партия
Татьяна СМИРНОВА
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Из Новороссийского порта в Саудовскую Аравию отправили 40 тонн пшеницыИз Новороссийского порта в Саудовскую Аравию отправили 40 тонн пшеницы
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Из Новороссийского порта в Саудовскую Аравию отправили партию пшеницы.

- Общая масса груза составила 40 тонн. Эта партия является пробной, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю.

Стало известно, что, когда зерно привезут в Саудовскую Аравию, его в хранилище. Там оно будет лежать три месяца. После этого пшеницу переработают в соотвествии со стандартными требованиями.

- Саудовская Аравия требует, чтобы в экспортируемых партиях не было зёрен, поверженных клопом-черепашкой, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань" сообщил Финмаркет.

В связи с этим Саудовская Аравия исследует зерно в лаборатории. Когда придёт время анализировать результаты, в страну пригласят российскую делегацию.

В настоящее время Саудовская Аравия покупает пшеницу в Канаде, Австралии, также странах Евросоюза. Объёмы поставок составляют примерно 3,4 миллиона тонн.

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