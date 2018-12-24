2018-12-24T09:37:27+03:00
Происшествия

В Сочи нашли тело мужчины

Проводится проверка
Татьяна СМИРНОВА
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Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
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В дежурную часть полиции Сочи обратились местные жители. Они сообщили о том, что в Адлерском районе города на улице Изумрудной лежит мужчина. Признаков жизни он не подает.

По предварительным данным, он выпал из окна собственной квартиры, которая расположена на третьем этаже здания. Мужчина получил травмы, которые и послужили причиной смерти.

- Погибший проживал один. Накануне смерти он находился в квартире и распивал алкогольные напитки, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил руководитель следственного отдела по Адлерскому району Сочи краевого СУ СКР Евгений Клепиков.

Сейчас по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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