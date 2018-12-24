2018-12-24T09:57:11+03:00
Общество

На Кубани прошло краевое родительское собрание

В нем поучаствовали более 3,5 тысяч человек
Татьяна СМИРНОВА
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Мамам и папам дали несколько рекомендаций по вопросам разрешения конфликтов с подростками.Мамам и папам дали несколько рекомендаций по вопросам разрешения конфликтов с подростками.
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На Кубани состоялось краевое родительское собрание. Оно прошло в формате видеоконференции.

Помимо родителей кубанских школьников на встрече присутствовали сотрудники Госавтоинспекции и УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю, представители ГУ МЧС по Краснодарскому краю, ОАО «РЖД» и ГБУ «Центра диагностики и консультирования». Вместе они обсудили то, как обеспечить учащимся безопасность во время зимних каникул и новогодних праздников.

- Полицейские рассказали родителям школьников о том, как сейчас ведутся работы по ликвидации торговли наркотиками через интернет, попросили их следить за тем, на каких сайтах сидят дети, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также на мероприятии мамам и папам дали несколько рекомендаций по вопросам разрешения конфликтов с подростками, рассказали о профилактике несчастных случаев и правонарушений среди школьников.

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