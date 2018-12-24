Жителя Гулькевичского района осудят за кражу и ложный донос

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-24T10:40:03+03:00

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24-летнего жителя Гулькевичского района осудят за кражу денег и ложный донос.

- В дежурную часть полиции обратился обвиняемый. Он сообщил правоохранителям о том, что у него и его знакомого украли деньги - 30 тысяч рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина пояснил, что он и его знакомый приехали в посёлке Псебай на заработки. В то время, когда их не было в гостиничной номере, кто-то проник внутрь и забрал деньги - 10 тысяч рублей у обвиняемого и 20 - у его знакомого.

Правоохранители провели по данному факту проверку. Выяснилось, что заявители сам украл из кошелька знакомого деньги. В отделе полиции он пояснил, что сообщил о кладе для того, чтобы его не заподозрили а совершении преступления.

В отношении жителя Гулькевичского района возбудили уголовное дело. Его интегралы уже передали в суд. За кражу и ложный донос мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.