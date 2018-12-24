2018-12-24T10:35:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре пешеход попал под колёса двух машин

От полученных травм он скончался
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре пешеход попал под колёса двух машинВ Краснодаре пешеход попал под колёса двух машин
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23 декабря около 9 часов вечера в Краснодаре на улице Московской мужчина попал под колёса двух машин.

- По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте. В это время со стороны улицы Петра Метальникова двигался автомобиль марки Lifan, за рулём которого находился 33-летний мужчина. В результате произошло столкновение. От удара пешехода отбросило в сторону - под колёса проезжавшей рядом машины BMW, которой управлял 24-летний парень, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Наталья Ляшенко.

В результате аварии 43-летний пешеход получил травмы различной тяжести. От них мужчина скончался.

В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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