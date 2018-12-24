2018-12-24T14:13:57+03:00
Общество

В Мостовском районе начал работать новый газопровод

К нему смогут подключиться 410 домов
Татьяна СМИРНОВА
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В Мостовском районе начал работать новый газопроводВ Мостовском районе начал работать новый газопровод
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В Мостовском районе начал работать новый газопровод. Благодаря этому 410 домовладений станицы Махошевской получили возможность использовать в быту природный газ. Также данным резурсом обеспечат все местные социальные учреждения.

Рабочие установили пункты, регулирующие подачу газа и считающее его расходы. Это поможет обеспечивать жителей Мостовского района природным ресурсом без перерывов.

- В настоящее время специалисты устанавливают в домах местных жителей специальное оборудование для поставки газа, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе АО «Газпром Газораспределение Краснодар».

Стало известно, что в этом году жители Кубани задолжали за газ 627 миллионов рублей. Как "Комсомольской правде" - Кубань" сообщают пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», всего должников с просроченной оплатой свыше 142 тысяч.

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