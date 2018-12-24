2018-12-24T11:40:31+03:00
Происшествия

В Курганинском районе задержали парня, который хотел ограбить магазин

Его доставили в отдел полиции
Татьяна СМИРНОВА
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В Курганинске задержали парня, который хотел ограбить магазинВ Курганинске задержали парня, который хотел ограбить магазин
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В Курганинском районе задержали 21-летнего местного жителя. Он хотел ограбить магазин.

- Ранним утром в отдел Росгвардии поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на улице Ленина сработала сигнализация. На указанное место прибыл отряд вневедомственной охраны. Правоохранители отсмотрели магазин, на месте преступления они обнаружили 21-летнего местного жителя, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что молодой человек хотел украсть пиротехнические изделия. Для этого он разбил окно магазина камнем и проник внутрь. В момент, когда он уже собирался покинуть здание вместе с награбленным, приехали правоохранители.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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