В Курганинском районе задержали парня, который хотел ограбить магазин

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-24T11:40:31+03:00

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В Курганинском районе задержали 21-летнего местного жителя. Он хотел ограбить магазин.

- Ранним утром в отдел Росгвардии поступило сообщение о том, что в одном из магазинов на улице Ленина сработала сигнализация. На указанное место прибыл отряд вневедомственной охраны. Правоохранители отсмотрели магазин, на месте преступления они обнаружили 21-летнего местного жителя, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что молодой человек хотел украсть пиротехнические изделия. Для этого он разбил окно магазина камнем и проник внутрь. В момент, когда он уже собирался покинуть здание вместе с награбленным, приехали правоохранители.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.