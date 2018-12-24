2018-12-24T12:16:12+03:00
Происшествия

В Анапе задержали подозреваемого в квартирных кражах

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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В Анапе поймали подозреваемого в квартирных кражахВ Анапе поймали подозреваемого в квартирных кражах
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В Анапе задержали 33-летнего мужчину. Его подозревают в квартирных кражах.

- В дежурную часть полиции поступило несколько обращений от местных жителей. Они сообщили о том, что из их квартир похитили деньги и ювелирные украшения. По данному факту правоохранители провели проверку. Они изучили видео с камер наблюдения, которые находились недалеко от мест краж, и установили личность предполагаемого в совершении преступлений, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали.

Как сообщают правоохранители, в настоящее время удалось установить причастность подозреваемого к шести фактам краж. По предварительным данным, мужчина нанёс пострадавшим ущерб в размере полутора миллионов рублей.

Часть украденных вещей правоохранители нашли в гостиничном номере, в котором остановился подозреваемый. Их изъяли в вернули законным владельцам.

По данному факту в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозил лишение свободы сроком до шести лет.

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