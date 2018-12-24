В «Губернском» и «Панораме» прошли новогодние елки

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-24T12:27:47+03:00

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Веселым праздником и сладкими подарками поздравила своих жителей группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Персонажи мультфильмов, новогодние песни и дружный хоровод вокруг елки. Создавать волшебную атмосферу сказки для детей «Панорамы» и Губернского стало доброй традицией «ЮгСтройИнвест». Главными героями праздника, конечно, стали Дед Мороз и Снегурочка. Долгожданные гости приехали со сладкими подарками и новогодними поздравлениями.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

- Отмечать праздники всем вместе, одной большой семьей - добрая традиция «ЮгСтройИнвест». Для нас очень важно, чтобы в микрорайонах царила теплая, семейная атмосфера, чтобы всем жилось удобно и комфортно, - отметил Алексей Алексеевич Павлов, директор ГК «ЮгСтройИнвест».

О том, что люди предпочитают жилье от «ЮгСтройИнвест» красноречиво говорят цифры. В уходящем году в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону группа компаний сдала 19 жилых домов, 2 детских сада и 2 школы. В Краснодаре в 2018 году было сдано 7 домов. И все раньше запланированного срока.За 15 лет работы на строительном рынке Юга России ЮСИ возвел 6 микрорайонов. А в 2018 году начал реализацию еще двух масштабных проектов – микрорайона «Российский» в Ставрополе и экорайона «Вересаево» в Ростове-на-Дону. Также по личной инициативе генерального директора Юрия Иванова в Ставрополе построен и освящен собор святого равноапостольного князя Владимира. За строительство собора и вклад в возрождение духовности Юрий Иванов был удостоен ордена Даниила Московского 2 степени. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимает 4 место в рейтинге крупнейших застройщиков страны и каждый год отмечается знаком «Надежный застройщик России».

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Новый год - время подведения итогов. Для «ЮгСтройИнвест» 2018 год стал особенно успешным. Пятнадцатилетие компании, сдача трехмиллионного квадратного метра, признание на федеральном уровне и тысячи счастливых семей – с такими результатами встречает 2019 год один из строительных лидеров России. Также «ЮгСтройИнвест» включили в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта».