В Сочи пропавшего мужчину нашли обезглавленным
В Сочи в Хостинском районе задержали трёх мужчин. Их подозревают в убийстве знакомого.
13 декабря текущего года исчез 45-летний местный житель. Правоохранители нашли мужчину мёртвым.
По данному факту началась проверка. В результате следственных действий правоохранители установили, что к смерти 45-летнего местного жителя причастен его 38-летний брат и ещё два человека.
- По данным следствия, погибший занимался торговлей горюче-смазочных материалов. Когда в октябре текущего года к нему приехал младший брат, он, несмотря на неприязненные отношения, разрешил ему остаться и работать вместе. 38-летний родственник трудился с двумя другими помощниками. В ходе общения он предложил напарникам расправиться с братом. В результате один из злоумышленников задушил мужчину, а его брат нанес около 10 ударов молотком по голове, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК по Краснодарскому краю.
Потом подозреваемые погрузили тело в автомобиль погибшего и вывели его в лесной массив.
Позже мужчине отсекли голову, чтобы усложнить процесс опознания. Части тела злоумышленники закопали в разных местах, а автомобиль они бросили в овраге в Сухумском шоссе, прикрыв ветками.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Задержанные находятся под старжей.