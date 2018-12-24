2018-12-24T13:06:32+03:00
Происшествия

В Сочи пропавшего мужчину нашли обезглавленным

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи пропавшего мужчину нашли обезглавленнымВ Сочи пропавшего мужчину нашли обезглавленным
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В Сочи в Хостинском районе задержали трёх мужчин. Их подозревают в убийстве знакомого.

13 декабря текущего года исчез 45-летний местный житель. Правоохранители нашли мужчину мёртвым.

По данному факту началась проверка. В результате следственных действий правоохранители установили, что к смерти 45-летнего местного жителя причастен его 38-летний брат и ещё два человека.

- По данным следствия, погибший занимался торговлей горюче-смазочных материалов. Когда в октябре текущего года к нему приехал младший брат, он, несмотря на неприязненные отношения, разрешил ему остаться и работать вместе. 38-летний родственник трудился с двумя другими помощниками. В ходе общения он предложил напарникам расправиться с братом. В результате один из злоумышленников задушил мужчину, а его брат нанес около 10 ударов молотком по голове, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК по Краснодарскому краю.

Потом подозреваемые погрузили тело в автомобиль погибшего и вывели его в лесной массив.

Позже мужчине отсекли голову, чтобы усложнить процесс опознания. Части тела злоумышленники закопали в разных местах, а автомобиль они бросили в овраге в Сухумском шоссе, прикрыв ветками.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Задержанные находятся под старжей.

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