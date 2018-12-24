2018-12-24T13:25:06+03:00
Происшествия

В Кавказском районе мужчина продал золотые украшения своей знакомой

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет
Александра ПОДУШКО
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В Кавказском районе мужчина продал золотые украшения своей знакомойВ Кавказском районе мужчина продал золотые украшения своей знакомойФото: архив "КП"
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В Кавказском районе мужчина взял у знакомой золотые украшения и продал их. В отношении 27-летнего жителя станицы Казанской по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Следствие установило, что обвиняемый был в гостях у знакомой. Он взял ее золотые украшения - цепочку с кулоном и серьги, чтобы взвесит. Мужчина заявил, что вернет их через несколько дней. Но свое обещание он не выполнил. Вскоре он перестал выходить на связь с подругой.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. 27-летний местный житель пояснил, что ювелирные украшения продал. За них он выручил около 20 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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