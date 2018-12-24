2018-12-24T13:48:24+03:00
Общество

Промышленность Кубани показала рост в 3,9% в 2018 году

Об этом на итоговом интервью заявил Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Промышленность Кубани показала рост в 3,9% в 2018 годуПромышленность Кубани показала рост в 3,9% в 2018 годуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Губернатор края рассказал о достижениях Кубани в различных областях экономики. Это он обсудил с журналистами на итоговом интервью.

– Самая успешная отрасль региона сегодня – промышленность. Сейчас мы стремимся достичь тех же показателей, что и 20 лет назад. В этом году отрасль показала рост в 3,9% по сравнению с прошлым, – рассказал Кондратьев.

- Транспорт также не отстает – в этом году 103,8%. Санаторно-курортная сфера – около 102%. Оборот общественного питания – 101,8%, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Губернатор отметил, что все отрасли экономики регионе в этом году показали устойчивый рост.

Последние два года в крае создаются и развиваются промышленные парки. Капитализация краевого Фонда развития этого направления в 2019 году составит миллиард рублей. Это в два раза больше, чем в этом.

- В целом по стране показатель роста ВРП (Валовый региональный продукт) 1,8% – это хороший результат, но необходимо стремиться к большему. Для этого, прежде всего, надо наращивать темпы экономического роста, - добавил Вениамин Кондратьев.

- Конечно, экономический результат трансформируется в социальный. То, чего мы добиваемся с точки зрения экономического результата, однозначно должно быть трансформировано в реальные процессы, которые происходят вокруг людей. Это и уровень благосостояния, и социального развития в целом в нашем регионе. Результат должен быть налицо, - сказал Вениамин Кондратьев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств на 500 млрд рублей
В Крымском районе девушка взяла чужой телефон, но забыла вернуть его владельцу
В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня реки Лоо
На трассе под Геленджиком перевернулся КамАЗ с щебнем
Житель Крымска хотел отомстить знакомому, но по ошибке испортил другую машину
Под Новороссийском временно перекроют железнодорожный переезд в село Гайдук
В пригороде Краснодара у двух школ установили фонари на пешеходных переходах
В Кавказском районе мужчина продал золотые украшения своей знакомой
В Сочи пропавшего мужчину нашли обезглавленным
В «Губернском» и «Панораме» прошли новогодние елки
В Анапе задержали подозреваемого в квартирных кражах
В Курганинском районе задержали парня, который хотел ограбить магазин
В Мостовском районе начал работать новый газопровод
В Краснодаре пешеход попал под колёса двух машин
Жителя Гулькевичского района осудят за кражу и ложный донос
На Кубани прошло краевое родительское собрание
В Сочи нашли тело мужчины
СК начал проверку по факту схода поездов в Туапсинском районе
Из Новороссийского порта в Саудовскую Аравию отправили 40 тонн пшеницы
В Армавире задымился торговый павильон
На Кубань местами обрушатся ливни и мокрый снег
В Краснодаре задержали подозреваемого в нападении на кофейню и продавца
В Апшеронском районе пройдет плэнер «Повесть леса. Зима»
В Краснодаре собрали елку из машин
В Новороссийске 44-летний водитель на тротуаре сбил трех девушек
На Красной Поляне выступят Полина Гагарина и «Ленинград»