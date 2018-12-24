Промышленность Кубани показала рост в 3,9% в 2018 году

СЕГОДНЯ 13:48 2018-12-24T13:48:24+03:00

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Губернатор края рассказал о достижениях Кубани в различных областях экономики. Это он обсудил с журналистами на итоговом интервью.

– Самая успешная отрасль региона сегодня – промышленность. Сейчас мы стремимся достичь тех же показателей, что и 20 лет назад. В этом году отрасль показала рост в 3,9% по сравнению с прошлым, – рассказал Кондратьев.

- Транспорт также не отстает – в этом году 103,8%. Санаторно-курортная сфера – около 102%. Оборот общественного питания – 101,8%, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Губернатор отметил, что все отрасли экономики регионе в этом году показали устойчивый рост.

Последние два года в крае создаются и развиваются промышленные парки. Капитализация краевого Фонда развития этого направления в 2019 году составит миллиард рублей. Это в два раза больше, чем в этом.

- В целом по стране показатель роста ВРП (Валовый региональный продукт) 1,8% – это хороший результат, но необходимо стремиться к большему. Для этого, прежде всего, надо наращивать темпы экономического роста, - добавил Вениамин Кондратьев.

- Конечно, экономический результат трансформируется в социальный. То, чего мы добиваемся с точки зрения экономического результата, однозначно должно быть трансформировано в реальные процессы, которые происходят вокруг людей. Это и уровень благосостояния, и социального развития в целом в нашем регионе. Результат должен быть налицо, - сказал Вениамин Кондратьев.