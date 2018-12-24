2018-12-24T14:03:22+03:00
Общество

В пригороде Краснодара у двух школ установили фонари на пешеходных переходах

Они работают от солнечных батарей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В пригороде Краснодара возле школ № 75 станицы Елизаветинской и № 61 хутора им. Ленина смонтировали автономные системы освещения. Фонари работают от солнечных батарей.

- В Краснодаре проводится работа по повышению безопасности дорожного движения и пешеходов возле образовательных учреждений в соответствии с новыми стандартами. До конца нынешнего года установят еще около десяти специальных фонарей вблизи школ и детских садов по городу, - рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Современные системы освещения снабжены солнечными батареями, они запасают энергию в течение светового дня и не нуждаются в дополнительных источниках питания. Возле образовательных учреждений специалисты устанавливают также дополнительные дорожные знаки, пешеходные ограждения, укладывают искусственные неровности, которые ограничивают скорость автомобилей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в декабре в Краснодаре также подсветили пешеходные переходы рядом со школами №24 и №94.

В 2019 году власти планируют продолжить работу по монтажу дополнительного уличного освещения возле образовательных учреждений.

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