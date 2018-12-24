2018-12-24T14:28:26+03:00
Общество

Под Новороссийском временно перекроют железнодорожный переезд в село Гайдук

Движение транспорта будет ограничено
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации НовороссийскаФото: пресс-служба администрации Новороссийска
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На несколько дней в Новороссийске перекроют железнодорожный переезд в село Гайдук. Движение транспорта на этом участке будет временно ограничено.

Это произойдет в связи с продолжением неотложных работ по ремонту среднего железнодорожного пути. Участок в границе переезда 799 километра планируют привести в соответствие с нормативными требованиями.

Движение транспорта будет ограничено в ночное время:

- 24 декабря с 13:00 до 19:00;

- 25 декабря с 20:00 до 6:00 26 декабря;

- 26 декабря с 13:00 до 19:00;

- с 20:00 27 декабря по 06:00 28 декабря.

- Жителей и гостей города просят учесть временное ограничение движения при планировании маршрута поездки, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань » в пресс-службе администрации Новороссийска.

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