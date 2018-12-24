Житель Крымска хотел отомстить знакомому, но по ошибке испортил другую машину

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-24T14:46:55+03:00

Ему грозит до двух лет лишения свободы

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В Крымске парень хотел отомстить знакомому, но перепутал автомобили.

Завершено расследование уголовного дела об умышленное повреждение чужого имущества в отношении 28-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Жительница Крымска обратилась в полицию. Она рассказала, что оставила свой автомобиль рябом с кафе. Когда женщина вернулась, обнаружила, что ее машина повреждена. В автомобиле разбиты передние стекла, оторваны зеркала заднего вида, а на корпусе видны вмятины от ударов. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение. Задержали 28-летнего местного жителя. Он пояснил, что ранее между ним и его знакомым возник конфликт. Мужчина хотел повредить автомобиль обидчика из чувства мести, но перепутал машины.

Правоохранители установили, что двумя месяцами ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.