На трассе под Геленджиком перевернулся КамАЗ с щебнем

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-24T15:14:45+03:00

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Под Геленджиком 24 декабря на трассе между станицами Дивноморское и Джанхот перевернулся КамАЗ с щебнем.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

- По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, протаранил ограждения и перевернулся, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

24-летний мужчина оказался зажат в искореженной кабине. Спасатели деблокировали пострадавшего из автомобиля, оказали первую помощь - наложили шину и надели корсет на шею. Водителя госпитализировали в больницу.

Напомним, 24 декабря в 06:30 спасатели получили сообщение о том, что в Туапсинском районе около ж/д станции Навагинская однопутного пути Белореченская - Кривенковская из-за селя с рельсов сошли два вагона электрички. Поезда №6929 ехали из Белореченской в село Гойтх.

В аварии, к счастью, никто не погиб. Четверо пассажиров обратились за медицинской помощью. У них выявлены ушибы, переломы рук и ребра.

Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»