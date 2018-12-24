В Сочи произошла авария на водоводе из-за подъема уровня реки Лоо
В Сочи из-за аварии два поселка остались без питьевой воды.
24 декабря из-за поднятия уровня реки и усиления течения, вызванного ливневыми дождями, произошло частичное разрушение дюкерного перехода через Лоо, - об это «Комсомольской правде – Кубань » сообщили в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».
Из-за аварии временно отключили водоснабжение у жителей в поселках Горное Лоо и Нижнее Лоо. Сейчас проводятся аварийно-ремонтные работы, в которых задействованы шесть человек и две единицы спецтехники.
Организован подвоз воды по улицам Обзорной, 2, Лоосской, 28 и Астраханской, 7.
Аварийно-ремонтные работы на водоводе планируют завершить уже сегодня, 24 декабря в 19:00.