В Крымском районе девушка взяла чужой телефон, но забыла вернуть его владельцу

СЕГОДНЯ 15:55 2018-12-24T15:55:38+03:00

Ей грозит до двух лет лишения свободы

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Полицейские Крымского района задержали подозреваемую в краже телефона.

Местная жительница обратилась в дежурную часть отдела полиции. Она рассказала, что у нее украли смартфон. Женщина пояснила, что телефоном пользуется ее несовершеннолетний сын, который во время соревнований, проходивших в социально-культурном центре города Крымска, оставил его в фойе на кресле. Когда мальчик вернулся, не обнаружил средства связи на месте.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на месте совершения преступления и установили личность предполагаемой злоумышленницы. 24-летнюю местную жительницу задержали. Она рассказала, что взяла телефон, чтобы вернуть его владельцу, но забыла.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю